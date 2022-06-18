ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çarpıcı açıklamalar: 40 yıldır Ege'yi takip ediyorum Türkiye haklı

JEOPOLİTİK OLARAK MANTIKLI BİR İSTEK DEĞİL

Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor. Yasal olarak yasak olmasa da Ege'de barış için imza atan ülkelere ters bir şekilde jeopolitik olarak mantıklı bir istek değil. Türkiye Yunanistan'a kıyasla daha haklı bir konumda.

Fakat sorun, Türkiye'nin bulunduğu veya bulunduğu söylenen bazı eylemlerin Türkiye'nin yasal haklarını sıkıntıya düşürme ihtimali. Bazı Yunan raporlarına göre Türk uçakları zaman zaman Yunan toprakları üzerinde. 10 mil iddiasıyla Yunanistan'ın söylediği hava sahasını demiyorum.