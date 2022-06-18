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    • 18.06.2022 23:04
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    ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çarpıcı açıklamalar: 40 yıldır Ege'yi takip ediyorum Türkiye haklı

    Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege'de sınırları aşarak anlaşmaları yok sayıyor. Gerek kıta sahanlığını ihlal etmesi gerek adaları silahlandırması bölgenin gerilmesine neden oluyor. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili konuşan Jeffrey, "Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda." dedi.

    40 yıldır Ege’yi takip ediyorum Türkiye haklı

    ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey A Haber'e verdiği özel röportajda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliği yorumladı.

    İşte James Jeffrey'in açıklamaları;

    ABD'nin Yunanistan'daki üslerine yoğunlaşılmasına çok kafa yormaya gerek yok. 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı.

    TÜRKİYE HAKLI

    Girit'teki denizaltı üssü uzun yıllar oradaydı. ABD, NATO müttefikleriyle askeri üs paylaşmaya açık ve Yunanistan da bir NATO müttefiki. Özellikle bunu Fransa'nın yakın zamanda Yunanistan ile yaptığı güvenlik anlaşmasıyla bağdaştıramam.

    Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda.

    Adaların silahlanması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar, 1948 Paris Anlaşmasından Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar çok sayıda konuda Türkiye haklı.

        JEOPOLİTİK OLARAK MANTIKLI BİR İSTEK DEĞİL

        Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor. Yasal olarak yasak olmasa da Ege'de barış için imza atan ülkelere ters bir şekilde jeopolitik olarak mantıklı bir istek değil. Türkiye Yunanistan'a kıyasla daha haklı bir konumda.

        Fakat sorun, Türkiye'nin bulunduğu veya bulunduğu söylenen bazı eylemlerin Türkiye'nin yasal haklarını sıkıntıya düşürme ihtimali. Bazı Yunan raporlarına göre Türk uçakları zaman zaman Yunan toprakları üzerinde. 10 mil iddiasıyla Yunanistan'ın söylediği hava sahasını demiyorum.
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        Haberler Güncel ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çarpıcı açıklamalar: 40 yıldır Ege'yi takip ediyorum Türkiye haklı
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