ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çarpıcı açıklamalar: 40 yıldır Ege'yi takip ediyorum Türkiye haklı

ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey A Haber'e verdiği özel röportajda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliği yorumladı.
İşte James Jeffrey'in açıklamaları;
ABD'nin Yunanistan'daki üslerine yoğunlaşılmasına çok kafa yormaya gerek yok. 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı.
Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda.
Adaların silahlanması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar, 1948 Paris Anlaşmasından Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar çok sayıda konuda Türkiye haklı.