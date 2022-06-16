SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK Rakka'da 17 yaşındaki kız çocuğunu kadrosuna katmak için kaçırdı

AA muhabirinin Rakka'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri Rakka il merkezinde Helen Ahmed İsmail'i kaçırdı.
Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.
YPG/PKK'lı teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.
YPG/PKK'NIN, ÇOCUKLARI "SAVAŞÇI" OLARAK KULLANMASI RAPORLARA YANSIMIŞTI
Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.