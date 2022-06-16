SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz YKS çıkışı: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum

Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde:

İnsanlığın maruz kaldığı buhran(lar) dikkatle tefsir ve tefrik edildiğinde, hayatın gayesine ilişkin arayış ve özlemleri yeniden ele almanın, hatta bunun hem fikri, hem de siyasi boyutlarını değerlendirip idrak etmenin ne kadar mühim bir ihtiyaç olduğu net olarak görülecektir.

Hayatın tek amacı başarılı olmak mıdır? Ya da başarı anlık bir sonuç mudur? Yoksa uzun bir serüven ve sürecin mücadele disiplini midir? Bu sorulara verilecek cevapların niteliği hayata bakışımızın nirengi noktasını, nihai yol haritasını belirleyecektir.