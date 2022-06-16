SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz YKS çıkışı: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum

Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde:
İnsanlığın maruz kaldığı buhran(lar) dikkatle tefsir ve tefrik edildiğinde, hayatın gayesine ilişkin arayış ve özlemleri yeniden ele almanın, hatta bunun hem fikri, hem de siyasi boyutlarını değerlendirip idrak etmenin ne kadar mühim bir ihtiyaç olduğu net olarak görülecektir.
Hayatın tek amacı başarılı olmak mıdır? Ya da başarı anlık bir sonuç mudur? Yoksa uzun bir serüven ve sürecin mücadele disiplini midir? Bu sorulara verilecek cevapların niteliği hayata bakışımızın nirengi noktasını, nihai yol haritasını belirleyecektir.
Dünyanın bu dönemki hal ve gidişatına akıl ve şuur ölçeğinden yaklaştığımızda, maddi başarıların insani gelişmeyle birebir örtüşmediği gerçeğiyle karşılaşmamız mukadderdir. Kaldı ki, başarı diye koyulan ölçülerin insanın ahlaki ve ruhsal ilerleyişiyle çeliştiği de ortadadır.
En büyük başarı insanın kendisini keşfetmesi, kalp sefası eşliğinde, huzur esenliği refakatinde ilkeli ve inançlı bir hayat nimetine erişmesidir. Başarı, süresi belirlenmiş, oturumlar halinde yapılan bir sınavdan alınacak müessir bir sonuçtan ziyade adam gibi adam olabilmektir.
Samimiyetle paylaşmak isterim ki, Türk gençliği adamlığın, adanmışlığın, ahlakın, aklın, zekanın ve çalışkanlığın bana göre nadide bir simgesidir. Bugünün küçüğü yarının büyüğü, bugünün genci yarınların umududur. Nitekim umutlarımız paha biçilemez servetimizdir.
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün boyunca ve oturumlar halinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum.