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    • 15.06.2022 12:40
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    TÜSİAD nedir, açılımı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haddini Bil' dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında son dakika açıklamasında, "Sen bize dış politika dersi veremezsin, önce haddini bil" ifadelerine yer verdi. Peki, TÜSİAD nedir, açılımı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haddini Bil' dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TÜSİAD nedir, açılımı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Haddini Bil’ dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan açıklamasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a 'haddini bil' dedi. Peki, TÜSİAD nedir, açılımı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haddini Bil' dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    TÜSİAD BAŞKANI TURAN: 'ENFLASYONLA MÜCADELEDE DÜNYANIN TERSİ POLİTİKA İZLİYORUZ'

    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan açıklamalarda bulunmuştu.

    Turan'ın açıklamalarındaki satır başları şu şekilde;

    - "Rekabetçi kur ve cari fazla politikaları günümüze uyumlu değil ve istenilen sonucu vermiyor."

    - "Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz."

    - "Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz."

    - "İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor."

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarının ardından Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başındaki beyfendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

    Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP." ifadelerine yer verdi.

        TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN KİMDİR?

        Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım firması olan ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

        Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı da tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde ders verdi.

        Milliyet Gazetesi, CNNTürk ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında "Yılın Girişimcisi" ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

        İş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem veren Orhan Turan, sivil toplum kuruluşlarında 30 yıldır aktif görev almaktadır. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

        18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD'ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu'nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

        TÜSİAD NEDİR?

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır. TÜSİAD'ın halihazırda başkanı Orhan Turan'dır.

        Daha önceleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda bir araya gelen büyük sermaye çevreleri, bağımsız hareket edememek ve hükûmete karşı etkili bir güç oluşturamadıkları gerekçesiyle bir derneğin etrafında birleşmeye karar verdiler. 1960'lı yıllarda sendikal hareketlerle sol kesimin siyasi açıdan güçlenmesi ve 12 Mart Muhtırası örgütün kurulmasını hızlandırıcı etkenler oldu. 12 önde gelen sanayicinin 2 Nisan 1971'de verdiği imza sonucunda, hükûmet örgütün kuruluşunu 20 Mayıs 1971'de resmen kabul etti. Derneğin ilk genel sekreteri Güngör Uras oldu (1974-1980).

        TÜSİAD başlangıçta siyasi açıdan fazla etkili olmamasına rağmen, 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandı. Hükûmetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükûmetin düşmesinde önemli rol oynadı. Ondan sonra kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında kilit rol üstlendi. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri ilan etti.

        25 Ocak 2007'de Arzuhan Doğan Yalçındağ TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. 12 Aralık 2009'da Ümit Boyner TÜSİAD'ın tarihinde seçilen ikinci kadın yönetim kurulu başkanı oldu, 13 Mayıs 2010'de ise Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) genel başkanı Ömer Cihad tarihte ilk kez TÜSİAD'ı ziyaret etti. 18 Ocak 2018'deki 48. Olağan Genel Kurul'da derneğin adı değiştirildi.
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        Haberler Güncel TÜSİAD nedir, açılımı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haddini Bil' dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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