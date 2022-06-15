Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan açıklamasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a 'haddini bil' dedi. Peki, TÜSİAD nedir, açılımı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haddini Bil' dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?
TÜSİAD BAŞKANI TURAN: 'ENFLASYONLA MÜCADELEDE DÜNYANIN TERSİ POLİTİKA İZLİYORUZ'
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan açıklamalarda bulunmuştu.
Turan'ın açıklamalarındaki satır başları şu şekilde;
- "Rekabetçi kur ve cari fazla politikaları günümüze uyumlu değil ve istenilen sonucu vermiyor."
- "Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz."
- "Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz."
- "İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarının ardından Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başındaki beyfendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.
Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP." ifadelerine yer verdi.