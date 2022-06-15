TÜSİAD nedir, açılımı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Haddini Bil’ dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

TÜSİAD NEDİR?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır. TÜSİAD'ın halihazırda başkanı Orhan Turan'dır.

Daha önceleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda bir araya gelen büyük sermaye çevreleri, bağımsız hareket edememek ve hükûmete karşı etkili bir güç oluşturamadıkları gerekçesiyle bir derneğin etrafında birleşmeye karar verdiler. 1960'lı yıllarda sendikal hareketlerle sol kesimin siyasi açıdan güçlenmesi ve 12 Mart Muhtırası örgütün kurulmasını hızlandırıcı etkenler oldu. 12 önde gelen sanayicinin 2 Nisan 1971'de verdiği imza sonucunda, hükûmet örgütün kuruluşunu 20 Mayıs 1971'de resmen kabul etti. Derneğin ilk genel sekreteri Güngör Uras oldu (1974-1980).

TÜSİAD başlangıçta siyasi açıdan fazla etkili olmamasına rağmen, 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandı. Hükûmetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükûmetin düşmesinde önemli rol oynadı. Ondan sonra kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında kilit rol üstlendi. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri ilan etti.

25 Ocak 2007'de Arzuhan Doğan Yalçındağ TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. 12 Aralık 2009'da Ümit Boyner TÜSİAD'ın tarihinde seçilen ikinci kadın yönetim kurulu başkanı oldu, 13 Mayıs 2010'de ise Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) genel başkanı Ömer Cihad tarihte ilk kez TÜSİAD'ı ziyaret etti. 18 Ocak 2018'deki 48. Olağan Genel Kurul'da derneğin adı değiştirildi.