CHP'li Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün rüşvet tarifesi ortaya çıktı

LİSTE HAZIRLANDI

İhaleyi alan firma proje çalışmalarına başlarken, Çan Belediyesi'de şehir de imar değişikliği yada projesinde revizyona gitmek isteyen vatandaşların listesini hazırladı. İddiaya göre Başkan Öz, 12 kişilik listede projenin büyüklüğüne bağlı bir rüşvet tarifesi hazırladı. Listeye göre yeşil alanı imara açmak için 225 bin, bin 500 metrekare alanın imara açılması için 200 bin, kat artışı için 120 bin, emsali 0.25 iken 1.20 ye çıkarmak için 175 bin TL, imara açık olmayan bölgenin imara açılması için 200 bin, park parselinin konuta çevrilmesi için 50 bin istendiği belgelerle ortaya çıktı. Listede bazı kalemlerdeki rüşvet tarifelerinin başkan tarafından arttırıldığı da belirlendi.