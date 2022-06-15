CHP'li Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Başkan Öz'ün imar projelerinin meclisten geçmesi için adeta vatandaşı haraca bağladığı ortaya çıktı.
Çan İlçesi'nde Belediye Başkanı Bülent Öz'ün bir şirketten temizlik ihalesi karşılığında 3 milyon lira değerinde daire aldığının, kuzeni Özgür Erbil'in belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet ve mobilya faturalarını ödettirdiğinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.
AYRINTILI RÜŞVET TARİFESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye gönderilen müfettişler belediyenin geriye dönük tüm ihalelerine incelemeye alırken, Başkan Öz'ün uzun bir süredir belediyede "Rüşvet tarifesi" uyguladığı da elde edilen belge ve banka hesap hareketleriyle tespit edildi.