Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nın erken seçim iddialarına net cevap verdi: Bay Kemal Kasım’da seçim yok

    Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim iddialarına cevap verdi: Bay Kemal Kasım’da seçim yok. Seçim 2023’ün haziranında. Sen aday mısın değil misin? Önce onu açıkla.

    Kasımda seçim yok

    Başkan Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim iddialarına yanıt veren Erdoğan, "Bay Kemal Kasım'da seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın haziranında, Sen önce aday mısın değil misin? Önce onu açıkla. Eğer sen aday değilsen adayını açıkla" dedi.



    ESKİ ELÇİYE TEPKİ
    Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhine konuşmasına tepki göstererek, "ABD'ye gidiyorsun Senato'da konuşma yapıyorsun. F-16'lar aleyhinde. Yemezler Miçotakis yemezler. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarlarsa kurulsun. O üsler ne için yaptığınız diye sorduğumuzda "Ruslara karşı" diyorlar. Ya Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ne yaptınız. Sözleri yalan dolan. Çıkmış eski büyükelçi müsvettesi, adalarla ilgili Yunanistan'ın hakkı diyor. Düşünebiliyor musunuz bu adamlar bu ülkede büyükelçilik yaptı. Tüm bu sıkıntıları da söke söke aşacağız" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.

    SEN AĞLAMA DAYANAMAM
    Erdoğan kendisine sarılıp ağlayan Derin adlı kıza "Ağlama yoksa ben de ağlarım" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Babalar Günü
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nın erken seçim iddialarına net cevap verdi: Bay Kemal Kasım’da seçim yok
        SON DAKİKA