Terör örgütü PKK'nın gölge kabinesiyle ilgili flaş karar! HDK operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı: Aralarında HDP'liler var

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten HDK isimli yapıya yönelik 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 45 adreste arama yapılmış, 36 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha yakalanmıştı.

PKK'NIN GÖLGE KABİNESİ

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla bölgede yönetim ve sistem boşluğundan yararlanıp adeta gölge kabine gibi hareket etmesi için Halkların Demokratik Kongresi isimli oluşuma gidildi.

IRAK, İRAN, SURİYE VE TÜRKİYE'DE

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Irak, İran, Suriye ve Türkiye'yi içine alacak şekilde sözde Konfederal Birleşik Kürdistan'ın çatı meclisi olarak oluşturuldu.

Kuruluş amacı, organizasyon şekli ve yapısı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) alternatif bir meclis gibi faaliyetlerini sürdürdü.

PKK'nın Önderlik Projesi diye sahiplendiği oluşum, KCK örgütlenmesinin siyasi alan yapılanması içinde konumlandırıldı.