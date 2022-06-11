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    • 11.06.2022 12:10
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    Terör örgütü PKK'nın gölge kabinesiyle ilgili flaş karar! HDK operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı: Aralarında HDP'liler var

    Son dakika haberi! Tekirdağ merkezli 11 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüttüğü belirtilen Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Trakya meclisine yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 29’u tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terörün gölge kabinesiyle ilgili flaş karar!

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen HDK'nın Trakya meclisine yönelik soruşturması kapsamında, 38 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    Tekirdağ'da 24, İzmir'de 3, Muğla'da 4, Kırklareli'de 3, Edirne'de 3, İstanbul'da 3, Bursa, Bingöl, Mardin, Çanakkale ve Manisa'da 1'er olmak üzere toplam 45 adrese baskın yapıldı, 38 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
    Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi.

        Savcılık işlemlerinin ardından 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven'in de aralarında bulunduğu 29 kişi, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?
        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten HDK isimli yapıya yönelik 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 45 adreste arama yapılmış, 36 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha yakalanmıştı.

        PKK'NIN GÖLGE KABİNESİ
        Terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla bölgede yönetim ve sistem boşluğundan yararlanıp adeta gölge kabine gibi hareket etmesi için Halkların Demokratik Kongresi isimli oluşuma gidildi.

        IRAK, İRAN, SURİYE VE TÜRKİYE'DE
        Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Irak, İran, Suriye ve Türkiye'yi içine alacak şekilde sözde Konfederal Birleşik Kürdistan'ın çatı meclisi olarak oluşturuldu.

        Kuruluş amacı, organizasyon şekli ve yapısı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) alternatif bir meclis gibi faaliyetlerini sürdürdü.
        PKK'nın Önderlik Projesi diye sahiplendiği oluşum, KCK örgütlenmesinin siyasi alan yapılanması içinde konumlandırıldı.

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        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın gölge kabinesiyle ilgili flaş karar! HDK operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı: Aralarında HDP'liler var
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