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    • Güncel
    • 11.06.2022 13:49
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    • 11.06.2022 13:49
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    PKK/KCK'nın "ateşin çocukları" oluşumuna Mersin merkezli 5 ilde operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'nın şehir yapılanması olan "ateşin çocukları"na yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yangın çıkaran teröristlere 5 ilde operasyon!

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak amacıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan "ateşin çocukları" oluşumuna yönelik operasyon başlattı.

    Adana, Kütahya, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlenen Mersin merkezli operasyonlarda, 26 şüpheli ikametlerinde yakalandı.

    Zanlıların yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda, yangın çıkarmak amacıyla bulundurulan 226 torpil barut, 20 havai fişek ele geçirilirken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

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    Haberler Güncel PKK/KCK'nın "ateşin çocukları" oluşumuna Mersin merkezli 5 ilde operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı!
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