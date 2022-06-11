Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de: "Milli davamıza sahip çıkmaya devam ediyoruz"





ERSİN TATAR İLE BİR ARAYA GELECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, temasları kapsamında sivil toplum örgütleriyle görüşecek, Girne Lapta bölgesinde halkla buluşacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda son gelişmelerin ele alınacağı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

