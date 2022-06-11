Amerikalı Tümgeneral: Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz

"Burada iş birliğimizi sağlamlaştırmak harika. Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerimiz, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu." diyen General ,"Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes Tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu. Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6'ncı Filosu adına Türkiye'ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2022 hız kesmeden devam ediyor. Tatbikatta 37 ülkeden binden fazla yabancı personel görev yapıyor.

Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliğini taşıyan EFES-2022 Tatbikatı'na TSK unsurları ile birlikte 10 binden fazla personel katılıyor.