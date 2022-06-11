Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na soru: İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta milliyetçi, Konya'da mütedeyyin... Sen hangisisin?





7'Lİ MASA ESKİYE ÖZLEM DUYUYOR: "SÖYLEDİKLERİ YENİ BİR ŞEY YOK"

Türkiye gemisinin yaşadığı fırtınalara rağmen Erdoğan'ın liderliğinde limana ulaştığına dikkati çeken Bozdağ, "7'li masa ve onun etrafında olanların söyledikleri yeni bir şey yok. Ne varsa eskiyi tekrar ediyorlar, eskiye özlem duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

"SANDIK SONUÇLARI BUNLARI HEP TEKZİP ETTİ"

Bugüne kadar yapılan seçimlerin tamamını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını anımsatan Bozdağ, 2023'te de Türk milletinin "yeniden Erdoğan" diyeceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Televizyonlarda, gazetelerde sanki milletin oyu kendi cebindeymiş gibi seçim bitmiş de her şeyi elde etmişler gibi afra tafra yapanlara aldanmayın. Her seçim öncesi bu teraneyi biz gördük. 15 seçimde de gördük ama 15 seçim resmi anketi olan sandık sonuçları bunları hep tekzip etti, hep yalanladı. 2023 sandığı da bunları bir kez daha tekzip edecek ve doğru olan sonucu ortaya koyacaktır."

İstikrarın bozulması için büyük gayret sarf edildiğini vurgulayan Bozdağ, 20 yılda siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin ve iyi yönetim ve sağlanan güven ortamı nedeniyle büyük projelere imza atıldığını aktardı.