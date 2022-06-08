ABD'den İstanbul Havalimanı'na ödül! En iyiler arasında yer aldı

Ve bugün geldiğimiz noktada dünyada saygın bir dergi tarafından 'Aile Dostu Havalimanı' olarak takdir kazanıyor olmak bizlere gurur veriyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 'En İyi Aktarma Havalimanı' ödülü ise bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan konumumuzu daha da güçlendiriyor. Bu iki değerli ödül için Global Traveler okuyucularına teşekkür ediyorum. 2019'da henüz ilk yıllarımızda Global Traveler okuyucuları Leisure Lifestyle ödüllerinin 'Üstün Yenilik' kategorisinde bizi 'Özel Başarı Ödülü'ne layık görmüştü. O günkü beğeni ve güvenlerinin bugün artarak karşılık buluyor olmasından mutluluk duyuyoruz."

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