ABD'den İstanbul Havalimanı'na ödül! En iyiler arasında yer aldı

Global Traveler'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ankette okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, havayollarını ve gemi seyahatlerini oylarken; sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirliyor. Birinci olduğu sıralamada İGA İstanbul Havalimanı'nı 'En İyi Aktarma Havalimanı' alanında dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Miami Uluslararası Havalimanı ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen Singapur Changi Havalimanı takip ediyor. New York'taki The Lotos Club'da 7 Haziran'da düzenlenen ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı adına her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül teslim aldı.