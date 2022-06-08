ABD teröristleri silaha boğmaya devam ediyor! Hava savunma sistemi ve TOW füzeleri Mümbiç'te

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapacağı operasyonu duyan teröristleri büyük korku sardı. Mehmetçik karşısında çaresiz kalan terörisler ABD silahlarına sarıldı.
ABD Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Bunun en somut örneği bugün objektiflere yansıdı. A Haber canlı yayınında söz konusu silahlar tek tek gösterildi.
Ellerinde Rus ve Amerikan yapımı hafif ve ağır silahlar bulunan YPG/PKK'lı teröristlerin birinde zırhlı araçlara karşı en etkili ekipman olarak bilinen TOW füzesi görülüyor.