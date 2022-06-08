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    • 08.06.2022 18:18
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    • 08.06.2022 18:22
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    ABD teröristleri silaha boğmaya devam ediyor! Hava savunma sistemi ve TOW füzeleri Mümbiç'te

    Türkiye'nin başlatacağı operasyonla tutuşan terör örgütü PKK/YPG'de büyük korku hakim. Mehmetçik karşısında çaresiz kalan teröristlere ise en büyük desteği ABD veriyor. Bölgeden gelen sıcak görüntülerde terör örgütünde ABD menşei, hava savunma sistemleri ve TOW füzeleri görülüyor.

    ABD teröristleri silaha boğmaya devam ediyor!

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapacağı operasyonu duyan teröristleri büyük korku sardı. Mehmetçik karşısında çaresiz kalan terörisler ABD silahlarına sarıldı.

    ABD Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Bunun en somut örneği bugün objektiflere yansıdı. A Haber canlı yayınında söz konusu silahlar tek tek gösterildi.

    Ellerinde Rus ve Amerikan yapımı hafif ve ağır silahlar bulunan YPG/PKK'lı teröristlerin birinde zırhlı araçlara karşı en etkili ekipman olarak bilinen TOW füzesi görülüyor.

        Güdümlü tanksavar füzesi olarak da bilinen ABD yapımı TOW'lar, 3-4 kilometre arası menzile sahip. Füzenin en önemli özelliklerinden biri, ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi üzerinden hedefin durumuna göre yönlendirilebiliyor.

        TOW FÜZELERİ

        Teröristlerin, cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görülüyor.

        ABD yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle verdiği ağır silahları DEAŞ'ın bitirilmesinin ardından örgütten geri toplayacağını bildirmiş ancak bunu yapmamıştı.
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