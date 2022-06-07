İstanbullulardan İBB'ye ironik tepki! İETT duraklarına gelmeyen otobüsler için şarkı listesi

"SEN GELMEZ OLDUN"

İETT duraklarına yapıştırılan stickerlerın üzerinde bir karekod yer alıyor. Yolcular, telefonlarından karekodu okutarak şarkı listesine doğrudan ulaşabiliyor. Listede; 'Sen gelmez oldun' , 'Yüküm yarı yolda kaldı' , 'Otobüsün tekerleği' , 'Toz duman' gibi şarkılar yer alıyor. Seyahat halindeyken yanmış bir otobüs görselinin de yer aldığı stickerler İstanbul'un pek çok farklı noktasındaki İETT duraklarına yerleştirildi. 'ulaşamayanlar' hashtagi sosyal medyada en çok tweet atılan etiketlerden biri oldu.