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    • 07.06.2022 14:04
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    • 07.06.2022 14:11
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    İstanbullulardan İBB'ye ironik tepki! İETT duraklarına gelmeyen otobüsler için şarkı listesi

    Seçilmeden önce “ulaşım sorununu çözeceğim” naraları atan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en çok da ulaşımda çuvallaması vatandaşın dilinde alay konusu oldu. Geç gelen ya da yollarda kalan bu yüzden de vatandaşı mağdur eden İBB’ye ironik bir tepki geldi. İstanbullular için İETT duraklarına, 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi içeren karekodlu stickerler yapıştırıldı. Listede; 'Sen gelmez oldun' , 'Yüküm yarı yolda kaldı' , 'Otobüsün tekerleği' , 'Toz duman' gibi şarkıların yer aldığı görüldü.

    Son günlerde yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

    Yolda kalan ve geç gelen toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları zor durumda bırakan İBB'ye ironik bir tepki geldi. Otobüs bekleme süresi uzayan İstanbullular için İETT duraklarına, 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi içeren karekodlu stickerler yapıştırıldı. 'Ulaşamayanlar' hashtagi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    "SEN GELMEZ OLDUN"
    İETT duraklarına yapıştırılan stickerlerın üzerinde bir karekod yer alıyor. Yolcular, telefonlarından karekodu okutarak şarkı listesine doğrudan ulaşabiliyor. Listede; 'Sen gelmez oldun' , 'Yüküm yarı yolda kaldı' , 'Otobüsün tekerleği' , 'Toz duman' gibi şarkılar yer alıyor. Seyahat halindeyken yanmış bir otobüs görselinin de yer aldığı stickerler İstanbul'un pek çok farklı noktasındaki İETT duraklarına yerleştirildi. 'ulaşamayanlar' hashtagi sosyal medyada en çok tweet atılan etiketlerden biri oldu.

        Otobüslerin bakım ve onarım ihalesi, CHP'li İBB yönetimi tarafından CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavir olduğu firmaya verilmişti. Yaklaşık 2 milyar TL'lik ihalenin tamamını almıştı. Aynı iş için başvuru yapan Mercedes firması ise CHP'li İBB yönetimi tarafından 'yetersiz' görülmüştü.
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        Haberler Güncel İstanbullulardan İBB'ye ironik tepki! İETT duraklarına gelmeyen otobüsler için şarkı listesi
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