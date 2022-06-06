15 Temmuz ihanet girişimi sırasında 7 şehidin verildiği Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ’den arındı



TEM ve KOM birimlerince büfe, ankesör soruşturmaları kapsamında Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında yuvalanmış örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 532 şüpheli gözaltına alındı. Sabah'ta yer alan habere görei bunlardan bin 230'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MAHREM YAPILANMA" MODELİNE GEÇTİKLER

Operasyonlar kapsamında bin 74 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak 7 bin 517 örgüt mensubunun deşifre edilmesini sağladı. FETÖ'nün, emniyetin üst üste düzenlediği başarılı operasyonların etkisinden korunmak için tüm yapılanmalarında "Mahrem Yapılanma" modeline geçtikleri ortaya çıktı.