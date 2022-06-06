15 Temmuz ihanet girişimi sırasında 7 şehidin verildiği Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ’den arındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı mücadele verdiği sırada uçaklardan atılan bombalar sonucunda 7 personelini şehit verdi. İlk temizliği kendi bünyesinde başlatan Ankara Emniyeti, kritik ve operasyonel şubelerde yuvalandığı tespit edilen 3 bin 362 FETÖ üyesini ihraç ettirdi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tüm yönleriyle deşifre eden güvenlik birimleri, 2014 yılından itibaren 33 bin 547 örgüt mensubunu yakalanırken 10 bin 412'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polisin özverili çalışmasıyla 4 bin 608 kişi etkin pişmanlıktan faydalanırken toplam 43 bin 878 kişinin teşhis edilmesini sağladı.