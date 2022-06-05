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    • Güncel
    • 05.06.2022 10:42
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    • 05.06.2022 10:47
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    Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 16 terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

    MSB duyurdu! 3 bölgede 16 terörist yok edildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 16 terörist etkisiz hale getirildi!
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