Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalanlarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Şahsım, AK Parti ve kadrolarımız hakkında söylenen her yalana inanmaya hazır bir kitle var. Bir kısmı cehalet ve ihanetten sürekli fitne ateşini körüklemektedir. Bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek durumunda kalıyoruz. Nedeni ülkemize karşı mesuliyetlerimizi yerine getirme gayesidir.

İçerde hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Dışarda Suriye'den Irak'a, Karadeniz'den Akdeniz'e mazlumun olduğu her yerde onurlu duruşumuzu koruyarak siyasetimizi yapacağız.

Hak bildiğimiz yolda mücadeleden asla geri durmayacağız. Haramzadeler her gün başka bir kılığa bürünebilir. Kimse bizden böyle bir tavır sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yola da böyle devam edeceğiz.

Geçtiğimiz haftalarda Adana'daki Gençlik Şöleni'nde AK Parti'nin gençlerimizin de gönlünde nasıl sarsılmaz bir taht kurduğuna şahitlik ettik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük.