Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Kendi aramızdaki istişareleri düzenli olarak sürdürürken en büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz. Güvenlik, dış politika, tarım, ekonomi gibi başlıklar altında bakanlarımızın yaptıkları sunumların arkadaşlarımız için bilgilendirici olduğuna inanıyorum. Biz de gerektiğinde kendi uhdemizdeki bilgileri siz değerli arkadaşlarımızla paylaştık.
Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalanlarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Şahsım, AK Parti ve kadrolarımız hakkında söylenen her yalana inanmaya hazır bir kitle var. Bir kısmı cehalet ve ihanetten sürekli fitne ateşini körüklemektedir. Bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek durumunda kalıyoruz. Nedeni ülkemize karşı mesuliyetlerimizi yerine getirme gayesidir.
İçerde hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Dışarda Suriye'den Irak'a, Karadeniz'den Akdeniz'e mazlumun olduğu her yerde onurlu duruşumuzu koruyarak siyasetimizi yapacağız.
Hak bildiğimiz yolda mücadeleden asla geri durmayacağız. Haramzadeler her gün başka bir kılığa bürünebilir. Kimse bizden böyle bir tavır sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yola da böyle devam edeceğiz.
Geçtiğimiz haftalarda Adana'daki Gençlik Şöleni'nde AK Parti'nin gençlerimizin de gönlünde nasıl sarsılmaz bir taht kurduğuna şahitlik ettik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük.
Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşünmemizde gençlerimize ulaşacak bu tür kanalların önemi kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 3 tane şehidimiz oldu. Gece şehirlerine dönerlerken hakka uğurlandılar. Büyük bir heyecanla o geceyi geçirdik, sabah bu haberi alınca o zaman da gerçekten çok ama çok üzüldük.
Sosyal medyada troller vasıtasıyla oluşturulan algılara bakmadık. Statlara sığmayan AK Parti gençliğine bakıyoruz. İktidarımızda 20 yıla ulaşmamıza halka hizmet yolunda çalışmamıza borçluyuz. İnşallah daha uzun yıllar milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz.
Geçtiğimiz 20 yılda dünyadaki büyük altyapı yatırımlarının yarısına bizim tek başına imza atmamız tesadüf olması gerek.
Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden rahatsız olanların bizi ve hükümeti hedef almasının gerisinde ülkemizin gelmiş olduğu seviyeden hazımsızlık vardır. Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa bu ülkeye saldırıyor demektir. Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları ellerine tutuşturulan senaryolardaki rollerini oynamaktır. CHP'nin başındaki zat, masanın çevresinde oturanlar da birer kukladan ibarettir. Biz asıl kavgamızı onların ağa babalarına karşı veriyoruz. Bu kavga yeni bir kavga değil.