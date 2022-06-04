Yunanistan'ın dört yanını Türkiye korkusu sardı! Aşırı sağcı Yunan milletvekilinden itiraf gibi sözler

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarından geri adım atmadı! Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ı ise yine korku sardı! Geçtiğimiz günlerce AB Zirvesi'ne katılan ve Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sınırı aştı! Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan Kos, Astipalea ve Keçi Adaları'nı dolaştı. Bu sırada aşırı sağcı Yunan milletvekili Kyriakos Velopoulos, itiraf dolu bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, dert yandı: Türkiye, büyüyen bir süper güç. Buna dur demeliyiz. Türklere karşı üstünlük kurmak için ABD'ye Yunanistan'da üs kurma izni verdik. Ama Türkler SİHA'larıyla o üslerin üzerinde uçtu. Biz Amerika'ya sondaj gemileri için yalvarıyoruz. Erdoğan kimseyi dinlemeden Girit'e kadar gemilerini gönderiyor!
LAZARİZ DIŞİŞLERI'NE ÇAĞRILDI
Yunan Büyükelçi Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dün Kızılcahamam'da başladı. Kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri katılacak.