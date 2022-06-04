Yunanistan'ın dört yanını Türkiye korkusu sardı! Aşırı sağcı Yunan milletvekilinden itiraf gibi sözler





Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dün Kızılcahamam'da başladı. Kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri katılacak.