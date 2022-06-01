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    • 01.06.2022 17:03
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüştü.

    Bakan Akar’dan kritik temas

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif'i bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

    Bakan Asif'in şeref defterini imzalamasının ardından 2 bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. İkili ilişkiler, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

    Bakan Akar tarafından Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlara vurgu yapıldı, 2 ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildi.

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