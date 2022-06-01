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    • 01.06.2022 17:22
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    • 01.06.2022 17:23
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine taziye mesajı

    Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, Siirt'te PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı diledi.



    Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.



    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    Siirt'te PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan (29), memleketi Balıkesir'de düzenlenen askeri tören ile gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine taziye mesajı
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