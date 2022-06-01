Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine taziye mesajı





Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.