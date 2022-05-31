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    • 31.05.2022 15:19
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    Siirt'te PKK'lı teröristlerin döşediği mayın patladı! 2 askerimiz yaralı...

    Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

    Siirt’te 2 askerimiz yaralandı!

    Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 asker yaralandı.

    MAYINLAR TESPİT EDİLDİ
    Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi.

    MÜDAHALE ESNASINDA PATLADI
    Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Siirt'e getirilen yaralı askeri ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çıkışta açıklama yaparak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin" dedi.

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