Milli Savunma Bakanı Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı: TSK her türlü göreve hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Erdoğan'ın sinyallerini verdiği sınır ötesi operasyona ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
"TSK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR"
Akar, "Suriye'nin kuzeyinde terör varlığını kabul etmiyoruz. TSK her türlü göreve hazır." ifadelerini kullandı.
Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya geldi, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi, çeşitli temaslarda bulundu.
Türkiye'den 15 sene sonra bir savunma bakanı tarafından gerçekleştirilen ilk resmi ziyarete ve yoğun geçen görüşme trafiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.
BAE İLE TEMASLAR
Abu Dabi'ye ayak bastığı ilk andan itibaren gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, ilk görüşmeyi BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin samimi ve olumlu bir havada geçtiğini aktaran Akar, şunları söyledi:
"Savunma ve güvenlik başta olmak üzere bütün konuları karşılıklı görüşme, ele alma imkanı bulduk. Büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim ki konuşulan bütün konularda aşağı yukarı mutabık olduğumuzu gördük. Bir tarafta askeri, eğitim iş birliği konularını, bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi ele aldık, diğer taraftan da potansiyelimiz, ihtiyaçlarımız ve bunların karşılanmasına yönelik iş birliği konularını masaya yatırdık. Açık ve net olarak bu konuları görüştük, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk.
Ayrıca bir şekilde bazı gecikmeler olduğunun bilinciyle önümüzdeki günlerde yoğun bir çalışmayla bu geçen zamanı da telafi edebileceğimiz konusunda mutabık kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız çeşitli üst düzey ziyaretler ve heyetler arası görüşmelerle bunu da gerçekleştireceğiz. BAE Genelkurmay Başkanı kısa bir süre sonra ülkemize ziyarette bulunacak. Bu ziyaretle Genelkurmay Başkanımızla konuları teknik düzeyde daha detaylı, ayrıntılı şekilde ele alacaklar."
Temasları kapsamında Tawazun Endüstri Parkı ve savunma sanayii firması IGG'yi de ziyaret ettiğini ifade eden Akar, "BAE şirketlerinin Türkiye'deki şirketlerle iş birliği halinde olduğunu, önemli işlerin yapıldığını gördük. Önümüzdeki dönemde bunların daha ileri düzeye çıkacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.