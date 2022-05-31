Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz

ABD'YE TERÖR TEPKİSİ: TERÖRÜ TEMİZLEMEK GÖREVİMİZ

Saldırılar artarken elimiz kolumuz bağlı duramayız. Hem yükümlülüğünü yerine getirmiyorsun, hem eğitim silah desteği veriyorsun, koruyorsun kolluyorsun o da bize saldırıyor. Bölgenin istikrarı için operasyon yapmayın diyorlar.

"EGEMENLİK TARTIŞMASI BAŞLAR"

Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.