Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusuyla ilgili, "Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Suriye'de PKK/YPG'ye desteğin verilmemesi gerekiyor. Başarıyla tamamladığımız operasyonlar sebebiyle savunma sanayii ürünlerine kısıtlama getirdiler.
Bu iki ülke neden üye olmak istiyor? Güvenlik endişeleri var anlıyoruz. Müttefik Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmezden gelmek olmaz.
"PAÇAVRA İLE GÖSTERİ SERBESTSE O ZAMAN KANUNLARI DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"
Türkiye'nin pozisyonu değişmez yazılı belgeleri verdik, taahhüdümüzüverdik. Yazılı verdik, yazılı istiyoruz. Kanunlarında düzenleme yapılması gerektiğini kendileri söylüyor.
Paçavra ile gösteri serbestse o zaman kanunları değiştireceksiniz.
ALMANYA VE FRANSA'YA TERÖR NOTASI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.