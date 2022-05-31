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    • Güncel
    • 31.05.2022 10:16
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    • 31.05.2022 11:02
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    Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusuyla ilgili, "Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz. Kanunlarında düzenleme yapılması gerektiğini kendileri söylüyor." dedi. Avrupa'nın göbeğindeki terör gösterileriyle ilgili gereken adımları attıklarını belirten Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusuyla ilgili, "Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz." dedi.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Suriye'de PKK/YPG'ye desteğin verilmemesi gerekiyor. Başarıyla tamamladığımız operasyonlar sebebiyle savunma sanayii ürünlerine kısıtlama getirdiler.

    Bu iki ülke neden üye olmak istiyor? Güvenlik endişeleri var anlıyoruz. Müttefik Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmezden gelmek olmaz.

    "PAÇAVRA İLE GÖSTERİ SERBESTSE O ZAMAN KANUNLARI DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"
    Türkiye'nin pozisyonu değişmez yazılı belgeleri verdik, taahhüdümüzüverdik. Yazılı verdik, yazılı istiyoruz. Kanunlarında düzenleme yapılması gerektiğini kendileri söylüyor.

    Paçavra ile gösteri serbestse o zaman kanunları değiştireceksiniz.

    ALMANYA VE FRANSA'YA TERÖR NOTASI
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

        TURKEY YERİNE TÜRKİYE
        Bu zemin oluştu. Yazı hazır artık bugün BM'ye resmen mektubu gönderiyoruz. BM ülkelerinde Türkiye ismi kullanılacak.

        ABD'YE TERÖR TEPKİSİ: TERÖRÜ TEMİZLEMEK GÖREVİMİZ
        Saldırılar artarken elimiz kolumuz bağlı duramayız. Hem yükümlülüğünü yerine getirmiyorsun, hem eğitim silah desteği veriyorsun, koruyorsun kolluyorsun o da bize saldırıyor. Bölgenin istikrarı için operasyon yapmayın diyorlar.

        "EGEMENLİK TARTIŞMASI BAŞLAR"
        Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
        Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.

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        Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz
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