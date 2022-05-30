Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi!

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 büyük LPG tüpü, 100 metre naylon, 550 kilogram un, 50 kilogram şeker, 60 kilogram pirinç, 110 kilogram bulgur, 50 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 30 kilogram makarna, 50 kilogram tuz, 25 kilogram sıvıyağ, 20 kilogram çay, 5 kilogram çikolata ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.