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    • Güncel
    • 30.05.2022 17:55
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    • 30.05.2022 17:55
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    Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi! 2 sığınak imha edildi

    Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi. Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

    Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi!

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

    Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

    Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 büyük LPG tüpü, 100 metre naylon, 550 kilogram un, 50 kilogram şeker, 60 kilogram pirinç, 110 kilogram bulgur, 50 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 30 kilogram makarna, 50 kilogram tuz, 25 kilogram sıvıyağ, 20 kilogram çay, 5 kilogram çikolata ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
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