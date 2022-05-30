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    • 30.05.2022 17:51
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    • 30.05.2022 17:51
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 ilde DEAŞ operasyonu düzenlenerek 26 şüpheli paketlendi

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 26 DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

    DHA
    12 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi

    İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele daire başkanlıklarınca Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da bu sabah 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    Eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 ilde DEAŞ operasyonu düzenlenerek 26 şüpheli paketlendi
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