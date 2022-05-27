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    • 27.05.2022 14:14
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    • 27.05.2022 14:14
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kıldı

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kıldı.

    Başkan Erdoğan Cuma namazını orada kıldı

    Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak adadaki Fatin Rüştü Zorlu Camisi'ne geçti.

    Cuma namazını burada kılan Başkan Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

    Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temasıyla 27 Mayıs darbesinin 62. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

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    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kıldı
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