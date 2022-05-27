MHP lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.



Bahçeli, Milliyetçi ülkücü hareketin ihtiyaç hasıl olursa ve karanlık emeller tekrar ortaya çıkarsa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminli olduğunu belirtti.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Şehitlik en yüce makamdır. Şehitlerimiz irade ve inanç kümbetidir. Onlar bizim iftiharımızdır. Türkiye'nin en çetin ve zorlu yıllarında çıkar hesabı yapmadan bir hilal uğruna şehit düşen dava arkadaşlarımıza şükranımız sonsuzdur.

Can verdiler ama vatanı vermediler. Son nefeslerinde bile korkuyu korkuttular. Şehadet şerbetinden yudum yudum içtiler. Şehitlerimiz bu kutlu davanın kutlu tacıdır.

Mücadelelerinde haklıydılar, halktan yanaydılar. Türk ahlak ve iman gücünü çatlatarak emperyalizme kapı açanlar ülkücü şehitlerimizin mücadelesiyle karşılaştılar.

Milliyetçi-ülkücü hareket karanlık emelle yeniden ortaya çıkarsa hazırdır ve bunda yeminlidir. Şehitlerimizin mücadelesi boşuna verilmedi. Türk milleti üzerinde kimlerin hain planları varsa milliyetçi hareketin onlarla kapanmamış bir hesabı vardır.

İntikam kuyruğunda olanlara sesleniyorum. Bizim yolumuz hak yoludur. İşbirlikçilere devleti sorgulatmayız. Bu soylu iradeyi hiçbir zalim teslim alamaz. Bunu ikazen söylemek isterim.

Ülkücü şehitlerimiz bizim her daim övüncümüzdür, onlar bayraktır. Dünya durdukça dalgalanacaktır. Bizim yol haritamızı şehitlerimiz çizmiştir.

Bizim gidecek bir yerimiz yoktur, gitmeye niyetimiz yoktur.





Satanlardan, korkanlardan olmayacağız.

Parayı veren düdüğü çalan sabıkalı çıkarcılarla, alçaklarla sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız.

Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Birileri istedi diye, ülke sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza ve ülkücü şehitlerimize Allah'tan rahmetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.