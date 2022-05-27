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    • 27.05.2022 10:32
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    Beyazıt'taki esnafların silahlı çatışmasında son dakika! 28 zanlı adliyede

    Son dakika haberi... İstanbul Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasındaki bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi.

    Beyazıt’taki silahlı çatışmada son dakika!

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir polis memuru ile 5 kişinin de yaralandığı Beyazıt Çadırcılar Caddesi'ndeki iki esnaf grubu arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

    Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

    OLAY
    Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde, 23 Mayıs'ta daha önceden aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında kavga çıkmıştı.


    Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmeleri üzerine biri polis 7 kişi yaralanmıştı. Caddeyi tedbir amacıyla geçişe kapatan polis, 28 kişiyi gözaltına almıştı.

        Yaralılardan Azerbaycanlı Kamran Dadaşzade (53) tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde dün yaşamını yitirmişti.

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        Haberler Güncel Beyazıt'taki esnafların silahlı çatışmasında son dakika! 28 zanlı adliyede
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