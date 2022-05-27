Beyazıt'taki esnafların silahlı çatışmasında son dakika! 28 zanlı adliyede

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir polis memuru ile 5 kişinin de yaralandığı Beyazıt Çadırcılar Caddesi'ndeki iki esnaf grubu arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.