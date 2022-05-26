Yunan polisi göçmenleri plastik mermilerle yaraladı!

Daha öncede Yunanistan, göçmenleri Ege Denizi'nde geri itmiş ve çok sayıda göçmene şiddet uygulamıştı.

Ayrıca kış mevsiminde de Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle çok sayıda göçmen donarak yaşamını yitirmişti.