Yunan polisi göçmenleri plastik mermilerle yaraladı!

Yunanistan güvenlik güçleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan iki Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni plastik mermiyle yaraladı.
Yunanistan polisi, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik plastik mermi kullanmaya başladı.
2 AFGANİSTAN UYRUKLU GÖÇMEN YARALANDI
Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 Afganistan uyruklu göçmen, Yunan polisi tarafından kullanılan plastik mermiyle yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler, tedavi altına alındı.
Daha öncede Yunanistan, göçmenleri Ege Denizi'nde geri itmiş ve çok sayıda göçmene şiddet uygulamıştı.
Ayrıca kış mevsiminde de Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle çok sayıda göçmen donarak yaşamını yitirmişti.