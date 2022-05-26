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    • 26.05.2022 10:09
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    Yunan polisi göçmenleri plastik mermilerle yaraladı!

    Yunanistan güçlerinin göçmenlere karşı uyguladığı vicdan dışı tutum devam ediyor. Yunanistan polisi, Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için plastik mermilerle yaraladı.

    Yunan polisi göçmenleri yaraladı

    Yunanistan güvenlik güçleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan iki Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni plastik mermiyle yaraladı.

    Yunanistan polisi, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik plastik mermi kullanmaya başladı.

    2 AFGANİSTAN UYRUKLU GÖÇMEN YARALANDI
    Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 Afganistan uyruklu göçmen, Yunan polisi tarafından kullanılan plastik mermiyle yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler, tedavi altına alındı.

    Daha öncede Yunanistan, göçmenleri Ege Denizi'nde geri itmiş ve çok sayıda göçmene şiddet uygulamıştı.

    Ayrıca kış mevsiminde de Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle çok sayıda göçmen donarak yaşamını yitirmişti.

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    Haberler Güncel Yunan polisi göçmenleri plastik mermilerle yaraladı!
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