Yargı paketinin detayları ortaya çıktı! Stokçuya hapis cezası... Ev satışlarında yeni düzenleme

Merakla beklenen, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6'ıncı yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı.
Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması gibi düzenlemeler yer alıyor.
AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı 6'ncı yargı paketine göre:
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GÖREVİ 3 YIL OLACAK
Hakim ve savcı büyüklerinin yanında mesleklerini daha iyi öğrenmeleri ve daha hatasız, adil kararlar vermelerini sağlamak için hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak.
Bu görev 3 yıl sürecek. Bu süre içinde hem mahkemelerde görev yapacak hem de akademide eğitim alacaklar. Başarılı olanlar hakim ve savcılık mesleğine alınacak.
EN GEÇ İKİ YILDA TEFTİŞ
Sabah'ta yer alan habere göre Hakimler ve Savcılar Yasası'na eklenecek yeni bir hüküm ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun teftiş programları, en geç iki yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenlemeleri hükme bağlanıyor. Müfettişlerin ek göstergeleri de artırılarak teftiş kurallarının güçlendirilmesi de hedefleniyor.