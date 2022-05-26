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    • 26.05.2022 09:04
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    Son dakika: İstanbul'da film çekimine giden karavan zincirleme trafik kazasına neden oldu

    Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece Tem Otoyolu'nda aralarında film çekimine giden karavanların da olduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlar içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Maddi hasarların meydana geldiği kazayla ilgili polis çalışma başlattı.

    Karavanların zincirleme kazası! Trafik kilit

    Kaza, Küçükçekmece Tem-Otoylu Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 24 EN 245 plakalı karavan henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yolda durdu. Arkadan gelen ve duramayan karavanlar ve minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.



    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ise tekrardan bir olumsuzluk yaşanmaması için kaza etrafına şeridi ile güvenlik şeridine aldı. Kaza nedeniyle Tem-Otoylu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Maddi hasarların meydana geldiği kazayla ilgili polis çalışma başlattı.


    Kaza sonrası araçlardan yola akan ve yolu kayganlaştıran yağ belediye ekipleri tarafından kumlanarak kapatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da film çekimine giden karavan zincirleme trafik kazasına neden oldu
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