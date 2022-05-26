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    • 26.05.2022 18:07
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    Gaziantep canlı bomba kim, terörist mi? Gaziantep Emniyet Müdürlüğü son dakika haberleri! Canlı bomba şüphelisi öldürüldü mü?

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahsın 'üzerimde bomba var' dediği öğrenildi. Peki, Gaziantep canlı bomba kim, terörist mi? Gaziantep Emniyet Müdürlüğü son dakika haberleri!

    Gaziantep canlı bomba kim, terörist mi? Gaziantep Emniyet Müdürlüğü son dakika haberleri! Canlı bomba şüphelisi öldürüldü mü?

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü canlı bomba hakkında aramalar hız kazandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi. Peki, Gaziantep canlı bomba kim, terörist mi? Gaziantep Emniyet Müdürlüğü son dakika haberleri! Canlı bomba şüphelisi öldürüldü mü? İşte detaylar!

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.


    Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

        Şahsın üzerinde drone ile bomba araması yapıldı.

        Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.
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        Haberler Güncel Gaziantep canlı bomba kim, terörist mi? Gaziantep Emniyet Müdürlüğü son dakika haberleri! Canlı bomba şüphelisi öldürüldü mü?
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