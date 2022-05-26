Gaziantep canlı bomba kim, terörist mi? Gaziantep Emniyet Müdürlüğü son dakika haberleri! Canlı bomba şüphelisi öldürüldü mü?

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.



Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.