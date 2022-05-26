Gaziantep Emniyet Müdürlüğü canlı bomba hakkında aramalar hız kazandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi. Peki, Gaziantep canlı bomba kim, terörist mi? Gaziantep Emniyet Müdürlüğü son dakika haberleri! Canlı bomba şüphelisi öldürüldü mü? İşte detaylar!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.
Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.