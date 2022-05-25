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    Terör yuvalarını parçalamaya devam: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Terör yuvalarını parçalamaya devam!

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "TERÖR YUVALARINI PARÇALAMAYA DEVAM"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz "çelikten pençeleri" ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

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    Haberler Güncel Terör yuvalarını parçalamaya devam: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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