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    • 25.05.2022 14:08
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    • 25.05.2022 14:08
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    İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

    İstanbul'da aralarında husumet bulunan iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 kişi yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Selahattin Ş. ve Ali A'nın yaptığı iki suç örgütünün Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun işletilmesi ve devriyle ilgili husumet yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, son bir ayda karşılıklı kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarına karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, biri kurusu 6 tabanca, pompalı tüfek ve 76 mermi ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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