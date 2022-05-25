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    • 25.05.2022 14:05
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    Batman'da 20 adrese baskın: Zehir tacirleri yakalandı

    Batman'da, polis ekipleri 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde 1 kilo 224 gram metamfetamin ve 1 kilo 769 gram esrar ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı.

    Zehir tacirleri basıldı!

    Batman'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ay süren çalışma yaptı.

    20 ADRESTE 21 GÖZALTI
    Belirlenen 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

    KEBAP PAKETİNDEN ZEHİR ÇIKTI
    Yapılan aramalarda 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannabinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuların bir miktarı da porsiyon kebap paketine gizlenmiş olarak bulundu.

    EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ANNELERE ÇAĞRI
    İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, annelere seslenerek, "Batman'a en büyük kötülüğü yapıyorlar. Çocuklarımıza en fazla öldürücü darbesi olan bu zehri satıyorlar. Lütfen çocuklarınızın ne yaptığına, kimlerle görüştüğüne dikkat edin. 'En iyi Narkotik Polisi Anne' projemiz kapsamında bizlerle irtibatta olsunlar. Narkotik dedektifleri güzel bir çalışmaya imza attılar. 6 aylık bir çalışma sonunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı. Bugüne kadar bu uyuşturucudan bir ölümlü vaka yaşanmasa da ülkemizde özellikle kristal dediğimiz metamfetamin kaynaklı ciddi bir ölüm olduğunu biliyoruz" dedi.

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