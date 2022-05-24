Son dakika: Yaşar Şimşek, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin yeni başkanı oldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı'nın emekliliğe ayrılması sonrasında başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak konusu. Aktı'nın Nisan ayının başında emekli olmasının ardından Beşinci Ceza Dairesi Başkanlığı için daire içerisinden üyeler Yaşar Şimşek, Zeynep Şahin, Veli Dalgalı ve Veli Özdek adaylıklarını açıklamıştı. Seçimde 44 tur geride kalırken, salt çoğunluğun oyunu alan Yaşar Şimşek, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin yeni başkanı oldu. Toplamda 44 turdur süren daire başkanlık seçimi 5'er tur olarak düzenlendi. 5 turdan ilk 3'ünde en yüksek oyu alan iki aday son iki turda yalnız yarıştı. Seçimlerde 44. tura gelindiğinde ise Yaşar Şimşek ve Veli Dalgalı yarıştı. Şimşek 186, Dalgalı ise 116 oy aldı. Buna göre Yaşar Şimşek, salt çoğunluğun oyunu alarak Yargıtay 5. Ceza Dairesinin yeni başkanı seçilmiş oldu.

YAŞAR ŞİMŞEK KİMDİR?

1966'da Akseki'de dünyaya gelen Yaşar Şimşek, ilk ve ortaokulu Akseki'de, liseyi İzmir'de bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olan Şimşek, askerliğini İzmir Karşıyaka Askerlik Şubesi'nde yedek subay olarak yaptı.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şimşek, sırasıyla Bünyan/Kayseri, Dargeçit/Mardin, Çeltikçi/Burdur Hâkimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Ankara Hakimliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Bakanlık İç Denetçiliği, İç Denetim Başkanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğü ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2014'de Yargıtay Üyeliğine seçilen Yaşar Şimşek, 28 Eylül 2016'da Yargıtay Birinci Başkanınca Yargıtay Genel Sekreterliğine seçildi. Şimşek, HSK üyeliği bittikten sonra 7 Haziran 2021 tarihi itibariyle Beşinci Ceza Dairesi Üyesi olarak seçildi.

Özel Hukuk Dalında yüksek lisans yapan Şimşek, İngilizce bilmektedir. Şimşek, evli ve iki çocuk babasıdır.