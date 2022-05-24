Cumhurbaşkanı edasıyla tura çıkan İmamoğlu bu projede de sınıfta kaldı! Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yılan hikayesine döndü

Sabah'ta yer alan habere göre, Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleşen Olağan Genel Kurul ve İBB yönetiminin zam talebiyle meclisi toplantıya çağırdığı Olağanüstü Genel Kurul'da sunum yapan Mermutlu'nun Tuzla'da devam eden İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3'üncü kademe inşaatının tamamlanma tarihlerinin kademeli olarak ileri tarihe atıldığı görüldü.