Cumhurbaşkanı edasıyla tura çıkan İmamoğlu bu projede de sınıfta kaldı! Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yılan hikayesine döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde gerçekleşen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, Genel Müdür Raif Mermutlu Genel Kurulu bilgilendirmek amacıyla sunum gerçekleştirdi. Mermutlu'nun, 'Devam eden yatırımlar' başlığı altında yer verdiği 2019 yılında yüzde 60 tamamlanmaya devralınan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatında ise çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleşen Olağan Genel Kurul ve İBB yönetiminin zam talebiyle meclisi toplantıya çağırdığı Olağanüstü Genel Kurul'da sunum yapan Mermutlu'nun Tuzla'da devam eden İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3'üncü kademe inşaatının tamamlanma tarihlerinin kademeli olarak ileri tarihe atıldığı görüldü.
İSKİ 2019 yılından bu yana 3 yıllık süreçte 6 olağan, 7 olağanüstü olmak üzere 13 genel kurulunda yer verilen Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 3'üncü kademe inşaatında Mermutlu tarafından 28 Nisan 2020'de yapılan açıklamada 2020 yılının sonunda bitirileceğini belirtilirken bu tarihin sunumdan sonra 2021 yıl sonuna ertelendiği görüldü.