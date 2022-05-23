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    • Güncel
    • 23.05.2022 21:14
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    • 23.05.2022 21:29
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    Son dakika: 23 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu

    Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. 24 saatlik verilere göre 922 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. Eğer yarın da koronavirüs vaka sayısı binin altında çıkarsa toplu taşımada maske yasağı kalkacak. İşte detaylar...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

    23 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 922 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. Bir günde toplam 123 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 105 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 687 bin 693'e yükseldi.

    23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

    EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
    Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

    22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: 23 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu
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