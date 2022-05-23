Meteoroloji’den Doğu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

DOĞU VE BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK UYARISI

Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Düzce, Karabük, Bolu çevreleri ile Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Çankırı'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.