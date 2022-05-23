İçişleri Bakanlığı'ndan 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin video!

"ANNELERİN CESARETİ, PKK VE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videoyu Twitter hesabından şu açıklama ile paylaştı:





"Evlat Nöbeti'nin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek."