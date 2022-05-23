Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifinde sona gelindi! Yarın Meclis'e sunulması planlanıyor

Yıldız, şöyle devam etti:

"Haber siteleri desteklenirken yayınlarını Basın Ahlak Yasası kapsamında yapmaları hedeflendi. Gerekli bir düzenlemeydi. İnsanların onuru ve haysiyeti, gerçek olmayan, yasa dışı içeriklerle berbat ediliyor. Teklifle gerçek hayatta suç olan unsurlar internet ortamında da suç sayılacak. Kişinin haber alma hürriyeti ve yalan haberle mücadeleyi önceleyerek hazırladığımız yasayı yarın Meclis'e sunmayı planlıyoruz."

İNTERNET HABER SİTELERİ DE SÜRELİ YAYINLAR KAPSAMINA ALINIYOR

Teklifle internet haber sitelerinin de süreli yayınlar kapsamına alındığını vurgulayan Yıldız, "Gazetelerde çalışanların haklarından onlar da faydalanacak. Aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmalarını amaçladık." dedi.