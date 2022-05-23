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    • 23.05.2022 11:57
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    • 23.05.2022 11:57
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    Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifinde sona gelindi! Yarın Meclis'e sunulması planlanıyor

    AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı 39 maddelik "Basın Kanunu'yla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde sona gelindi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifinin yarın Meclis'e sunulması planlandığını açıkladı.

    Dezenformasyonla mücadelede kritik teklif

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kişinin haber alma hürriyeti ve yalan haberle mücadele öncelenerek hazırlanan dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifini yarın Meclis'e sunmayı planladıklarını bildirdi.

    Yıldız, AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı 39 maddelik "Basın Kanunu'yla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Düzenlemenin, yalan haberi üretme ve yayma eyleminin vatandaşın gerçek bilgiye ulaşmasını engelleyen bir unsur olduğu konusundaki fikir birliği çerçevesinde hazırlandığını belirten Yıldız, teklifin temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önleyici ve koruyucu tedbirler içerdiğini söyledi.

    Yıldız, şöyle devam etti:

    "Haber siteleri desteklenirken yayınlarını Basın Ahlak Yasası kapsamında yapmaları hedeflendi. Gerekli bir düzenlemeydi. İnsanların onuru ve haysiyeti, gerçek olmayan, yasa dışı içeriklerle berbat ediliyor. Teklifle gerçek hayatta suç olan unsurlar internet ortamında da suç sayılacak. Kişinin haber alma hürriyeti ve yalan haberle mücadeleyi önceleyerek hazırladığımız yasayı yarın Meclis'e sunmayı planlıyoruz."

    İNTERNET HABER SİTELERİ DE SÜRELİ YAYINLAR KAPSAMINA ALINIYOR
    Teklifle internet haber sitelerinin de süreli yayınlar kapsamına alındığını vurgulayan Yıldız, "Gazetelerde çalışanların haklarından onlar da faydalanacak. Aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmalarını amaçladık." dedi.

        Yıldız, teklifle, aralarında Tebligat Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Basın Kanunu'nun da bulunduğu 23 kanunun ilgili maddelerinde değişiklik ve bazı eklemeler öngörüldüğünü söyledi.

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