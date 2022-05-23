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    • 23.05.2022 12:18
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    • 23.05.2022 12:25
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    Başkan Erdoğan'dan Gölcük Tersanesi'nde düzenlenen törende önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

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    Başkan Erdoğan Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Yeni tip denizaltılarımız teknik özellikleriyle göz doldurmaktadır. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 tane denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız. Denizlerdeki gücümüze güç katacak denizaltılarımızın üretiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Savunma ürünlerinden tasarımlarına her safhasına kadar yerlilik oranlarımızı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

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