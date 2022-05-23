Başkan Erdoğan'ın merhum sanatçıların aileleriyle koyu sohbeti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sergi gezisinde Başkan Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı.
Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu. Başkan Erdoğan, sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısı ile sürpriz bir gösteri (flashmob) sundu.
Başkan Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERGİ PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında sergiyi ziyareti sırasında çekilen videoya da yer verdi. Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu sohbeti paylaşan Erdoğan, "Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçılarımızın aileleriyle bir buluşma gerçekleştirdik. Bu güzel sohbet için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm sanatçılarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." dedi. Bekir Sıddık Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin'in kitap hediyesi karşısında teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, bakanlarla birlikte haftada iki kez basketbol maçı yaptığını belirterek,"Skorer noktasında bir numara benim" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezmesinin ardından, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle sohbet etti.
Sanatçıların yakınları sergi için Erdoğan'a teşekkür etti. Serginin seriler halinde devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine yoğun çalışma temposunda nasıl dinç göründüğü soruldu. Bunun üzerine Erdoğan, "Aşk varsa meşk var. Aşkı tarif edin derler ben de üstattan öğrenmiştim. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Sevmiyorsanız yapmaya gerek yok" diye konuştu.