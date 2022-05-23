Başkan Erdoğan'ın merhum sanatçıların aileleriyle koyu sohbeti!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu sohbeti paylaşan Erdoğan, "Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçılarımızın aileleriyle bir buluşma gerçekleştirdik. Bu güzel sohbet için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm sanatçılarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." dedi. Bekir Sıddık Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin'in kitap hediyesi karşısında teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, bakanlarla birlikte haftada iki kez basketbol maçı yaptığını belirterek,"Skorer noktasında bir numara benim" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezmesinin ardından, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle sohbet etti.



Sanatçıların yakınları sergi için Erdoğan'a teşekkür etti. Serginin seriler halinde devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine yoğun çalışma temposunda nasıl dinç göründüğü soruldu. Bunun üzerine Erdoğan, "Aşk varsa meşk var. Aşkı tarif edin derler ben de üstattan öğrenmiştim. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Sevmiyorsanız yapmaya gerek yok" diye konuştu.