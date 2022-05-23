1.5 milyon sığınmacı için Suriye’ye güvenli dönüş! Yeni şehirler inşa edilecek

2016 yılından bugüne kadar oluşturulan güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. Geri dönüşleri teşvik etmeye yönelik proje kapsamında ikinci etapta altı bölgede toplam bir milyon kişinin ikamet edeceği beş ana, beş küçük merkez inşa edilecek. Üçüncü etapta ise 500 bin sığınmacı için bölge genelinde toplu merkezler inşa edilecek.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Suriye'deki kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, projenin bu yıl içinde başlayıp bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının sağladığı fonlarla Suriye topraklarında 13 bölgede 200-250 bin konut yapılması planlanıyor.
DÖNÜŞ İÇİN TEŞVİK AVANTAJLARI
Gönüllü dönmek isteyen Suriyeli ailelere konutların yanı sıra bir çok imkân da sağlanacak. Türkiye'yi ziyaret etmek isteyenlere ise yılda dört kez ülkeye giriş izni verilecek. Çocuklar gittikleri yerde eğitimlerini Türkçe müfredata kapsamında sürdürüp Türkçe diploma alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan, Memursen ve Mehmed Akif İnan Vafkı ile 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında AFAD Koordinasyonunda 12 STK tarafından yapılan briket evlerin teslimi töreninde, "Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur" demişti.