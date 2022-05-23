1.5 milyon sığınmacı için Suriye’ye güvenli dönüş! Yeni şehirler inşa edilecek

2016 yılından bugüne kadar oluşturulan güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. Geri dönüşleri teşvik etmeye yönelik proje kapsamında ikinci etapta altı bölgede toplam bir milyon kişinin ikamet edeceği beş ana, beş küçük merkez inşa edilecek. Üçüncü etapta ise 500 bin sığınmacı için bölge genelinde toplu merkezler inşa edilecek.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Suriye'deki kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, projenin bu yıl içinde başlayıp bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının sağladığı fonlarla Suriye topraklarında 13 bölgede 200-250 bin konut yapılması planlanıyor.