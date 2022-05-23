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    • 23.05.2022 10:47
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    1.5 milyon sığınmacı için Suriye’ye güvenli dönüş! Yeni şehirler inşa edilecek

    Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Güvenli Bölgeler Projesi kapsamında 1.5 milyon sığınmacının Suriye’ye geri dönüşü planlanıyor. Yaşanan insani trajediye son vermenin yanı sıra geri dönüşleri teşvik etmek ve göçü Suriye topraklarında tutmak amacıyla yeni şehirler inşa edilecek.

    1.5 milyon sığınmacı için Suriye’ye güvenli dönüş!

    2016 yılından bugüne kadar oluşturulan güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. Geri dönüşleri teşvik etmeye yönelik proje kapsamında ikinci etapta altı bölgede toplam bir milyon kişinin ikamet edeceği beş ana, beş küçük merkez inşa edilecek. Üçüncü etapta ise 500 bin sığınmacı için bölge genelinde toplu merkezler inşa edilecek.

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Suriye'deki kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, projenin bu yıl içinde başlayıp bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının sağladığı fonlarla Suriye topraklarında 13 bölgede 200-250 bin konut yapılması planlanıyor.

    DÖNÜŞ İÇİN TEŞVİK AVANTAJLARI
    Gönüllü dönmek isteyen Suriyeli ailelere konutların yanı sıra bir çok imkân da sağlanacak. Türkiye'yi ziyaret etmek isteyenlere ise yılda dört kez ülkeye giriş izni verilecek. Çocuklar gittikleri yerde eğitimlerini Türkçe müfredata kapsamında sürdürüp Türkçe diploma alacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
    Başkan Erdoğan, Memursen ve Mehmed Akif İnan Vafkı ile 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında AFAD Koordinasyonunda 12 STK tarafından yapılan briket evlerin teslimi töreninde, "Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur" demişti.

        Erdoğan, "Sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmalarını sağlamak için kapılarımızı açmakla kalmadık. Onların yeniden evlerine dönmeleri içinde her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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