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    • Güncel
    • 21.05.2022 14:12
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    • 21.05.2022 14:14
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    Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor

    Milli savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiği duyuruldu. Açıklamada imha edilen silah ve mühimmata ilişkin detaylara yer verildi.

    Teröristlere pençe!

    Milli savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor" denildi.

    İŞTE İMHA EDİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR
    Son olarak bölgedeki sığınıkta doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin doçka makineli tüfek mühimmatı, 210 havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatının ele geçirilip, imha edildiği belirtildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor
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