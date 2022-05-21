FETÖ'nün yeni yapılanmasına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Yeni görevlendirmeler, güvenlik rehberi, Bylock benzeri ağ...

Bu tekliflerden birinin kabul eden FETÖ itirafçısı süreci şöyle anlatıyor:

''2019 yılına kadar bu şekilde devam etti. Bu yıl eylül ayında gözaltına alındım. Serbest kaldıktan sonra Tekin kod isimli şahıs evime geldi. Bana içerisinde sim kart olan bir telefon verdi. Çocuklara sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Ben de yurt dışındaki arkadaşlarıma özlem duyduğumdan "Artı Sorumlu" olmayı kabul ettim."

GÜVENLİK REHBERİ HAZIRLANDI

Örgütün ayrıca kurallar manzumesi denilen bir güvenlik rehberi de hazırladığı ortaya çıktı. Kitapçık haline getirilen rehberde bazı kritik faaliyet ve terimlere şifreli kelimeler verildi. Örneğin rehberde yapılmaması gereken hareketler ''yasaklı meyve'' olarak tanımlanıyor.

Rehberde aranması olan yada firari isimlerin de alması gereken önlemler sıralanıyor:

"Sınav (baskın) beklentisi olan arkadaşlar sınav olması durumunda öncelikle adreslerinden nasıl ayrılmaları gerektiğini planlamalı. Aynı binada oturan tanıdık birini ya da müsait teras ayarlamaları gerekiyor. Bazen sınavı haber alamıyoruz. Böyle durumlarda boş dairelerde ya da komşuda oturup, polisler ayrıldıktan sonra adresten çıkılabilir.''

YENİ İLETİŞİM YÖNTEMİ: TNG

FETÖ yönetiminin hazırladığı rehberde TNG isimli Bylock benzeri bir iletişim uygulamasından da bahsediliyor:

''Sınav bekleyen arkadaşlar, kendi kullandıkları telefon hattından tanımlı mail, Whatsapp, Viber gibi iletişim kanallarını silip wifi üzerinden TNG programını kullanabilirler. Böylelikle sınav(operasyon) öncesi bulundukları yerden baz ve sinyal vermemiş olurlar. Fakat sınav sonrası için bu durum geçerli olmayıp, yeni sıfır dijital yedeğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.''