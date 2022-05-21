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    • 21.05.2022 10:39
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    Başkan Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’ın raket tutuşu NFT’ye dönüştürüldü

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.

    Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi.

    Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."

        RAKET TUTMA STİLİNİ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİYLE ANLATTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluşmuştu. Sosyal medya üzerinden buluşmayı parça parça paylaşan Başkan Erdoğan, kendisiyle özdeşleşen meşhur raket tutuşunu da gençlere anlatmıştı.


        Erdoğan o anları sosyal medya üzerinden "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim.." ifadeleriyle paylaşmıştı.

        "ÇİN VE JAPON TUTUŞU"
        Erdoğan, "Çinlilerin ve Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildedir. Ben onlardan örnek alarak bu tutuşu kullanıyorum. Oldukça da işime yarıyor. Stil birçok şeyleri değiştirebiliyor" ifadelerini kullanmıştı.


        Başkan Erdoğan şunları söylemişti:

        "Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Mesela Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır. Dünyada çoğunlukla o tarz kullanılır. Raketin sap kısmından tutarlar. Ama Çinlilerin, Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil, baya işe yarıyor. Son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda işe yaradı.

        Mesela yurttaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu. Ben ise raketi avucuma alarak kullandım. 'Sen iyi oynuyorsun' dedi. 'Senin kadar değil' dedim. 'Yendin beni' dedi. Demek ki stil birçok şeyleri değiştirebiliyor. Futbolda da bir plase vuruşları vardır, hepsinin farklı farklı, sistemde kendine özgü netice alışları var. Ben de masa tenisi ile raket de bu noktada işime yaradı iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte herhalde diğerini öğrenecek halim yok"

        SON DÖNEMDE GÜNDEME GELDİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayında Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelerek öğrencilerle masa tenisi oynamıştı.

        Erdoğan daha sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinde de masa tenisi oynayıp meşhur tutuşu gündem olmuştu.

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