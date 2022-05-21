Başkan Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü



Erdoğan o anları sosyal medya üzerinden "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim.." ifadeleriyle paylaşmıştı.

Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim... pic.twitter.com/lQYkhN79wM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022

"ÇİN VE JAPON TUTUŞU"

Erdoğan, "Çinlilerin ve Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildedir. Ben onlardan örnek alarak bu tutuşu kullanıyorum. Oldukça da işime yarıyor. Stil birçok şeyleri değiştirebiliyor" ifadelerini kullanmıştı.



Başkan Erdoğan şunları söylemişti:

"Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Mesela Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır. Dünyada çoğunlukla o tarz kullanılır. Raketin sap kısmından tutarlar. Ama Çinlilerin, Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil, baya işe yarıyor. Son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda işe yaradı.

Mesela yurttaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu. Ben ise raketi avucuma alarak kullandım. 'Sen iyi oynuyorsun' dedi. 'Senin kadar değil' dedim. 'Yendin beni' dedi. Demek ki stil birçok şeyleri değiştirebiliyor. Futbolda da bir plase vuruşları vardır, hepsinin farklı farklı, sistemde kendine özgü netice alışları var. Ben de masa tenisi ile raket de bu noktada işime yaradı iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte herhalde diğerini öğrenecek halim yok"

SON DÖNEMDE GÜNDEME GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayında Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelerek öğrencilerle masa tenisi oynamıştı.