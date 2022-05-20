Türkiye'den enerjide tam bağımsızlık için yeni hamle! Alparslan'ın ilk görev yeri ve tarihi belli oldu

Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip. Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaj hazırlıkları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN