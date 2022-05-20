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    • 20.05.2022 09:29
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    Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu başlatıldı! Yüzlerce personel katılıyor

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Hatay’da 887 personelin katılımıyla Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz operasyonu başlatıldı.

    Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı!

    İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hatay ilinde "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

    Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma Komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinde görevli 887 personelden oluşan 67 operasyonel tim görev alıyor.





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    Haberler Güncel Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu başlatıldı! Yüzlerce personel katılıyor
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