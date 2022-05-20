Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü tedavisi...

Tüm illerden vatandaşlar Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir sorularının yanıtlarını gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Bazı ülkelerde görülen ve hızla yayılmaya başlanan hastalık korkuturken Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarılar da geldi. Koronavirüs salgınının kötü etkilerinden yeni yeni kurtulmaya başlayan ülkeler yeni çıkan bu hastalık hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsünün tedavisi var mı?
MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE VAR MI? HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Maymun çiçek virüsü (monkeypox), Orta ve Batı Afrika'da tropikal yağmur ormanları yakınındaki köylerde zaman zaman etkili olurken, virüse son günlerde İngiltere, İspanya, Portekiz ve ABD'de rastlandığı açıklandı. Maymun çiçeği vakası Türkiye'de görülmedi.
SON OLARAK AVUSTRALYA'DA GÖRÜLDÜ!
Avrupa'da ve ABD'de yayılan maymun çiçeği virüsünün ilk vakası Avusturalya'nın Victoria eyaletinde de tespit edildi. Eyaletin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kişinin 16 Mayıs'ta Melbourne'e dönmeden önce hafif semptomlar geçirdiği ve tıbbi yardım istediği bildirildi.
Açıklamada hastanın testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği kaydedildi. Ayrıca, New South Wales eyaleti Sağlık Bakanlığı da Avrupa'dan dönen 40'lı yaşlardaki bir kişinin söz konusu virüs ile uyumlu semptomlar nedeniyle evde izole edildiğini bildirdi.