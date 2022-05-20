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    • 21.05.2022 14:23
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    Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü tedavisi...

    Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsünün tedavisi var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Son olarak Avustralya'da görülen maymun çiçeği (monkeypox) hastalığı hızlı yayılma özelliği ile korkutmaya başladı ve vatandaşlar hakkındaki bilgileri öğrenmek korunmak istiyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, hangi ülkelerde görüldü?

    Tüm illerden vatandaşlar Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir sorularının yanıtlarını gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Bazı ülkelerde görülen ve hızla yayılmaya başlanan hastalık korkuturken Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarılar da geldi. Koronavirüs salgınının kötü etkilerinden yeni yeni kurtulmaya başlayan ülkeler yeni çıkan bu hastalık hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsünün tedavisi var mı?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE VAR MI? HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

    Maymun çiçek virüsü (monkeypox), Orta ve Batı Afrika'da tropikal yağmur ormanları yakınındaki köylerde zaman zaman etkili olurken, virüse son günlerde İngiltere, İspanya, Portekiz ve ABD'de rastlandığı açıklandı. Maymun çiçeği vakası Türkiye'de görülmedi.

    SON OLARAK AVUSTRALYA'DA GÖRÜLDÜ!

    Avrupa'da ve ABD'de yayılan maymun çiçeği virüsünün ilk vakası Avusturalya'nın Victoria eyaletinde de tespit edildi. Eyaletin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kişinin 16 Mayıs'ta Melbourne'e dönmeden önce hafif semptomlar geçirdiği ve tıbbi yardım istediği bildirildi.

    Açıklamada hastanın testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği kaydedildi. Ayrıca, New South Wales eyaleti Sağlık Bakanlığı da Avrupa'dan dönen 40'lı yaşlardaki bir kişinin söz konusu virüs ile uyumlu semptomlar nedeniyle evde izole edildiğini bildirdi.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

        Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor.

        İlk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Virüs, o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkelerinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.

        İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

        Maymun çiçeği enfeksiyonu için özel bir tedavi mevcut değil. Virüse karşı henüz bir tedavi veya aşı bulunamazken çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede yüzde 85 etkili olduğu tespit edildi.

        Maymun çiçek virüsü, genellikle hafif atlatılır ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Hastalık bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürür. Bununla birlikte, daha hafif durumlarda ölüm oranı 100'de bire kadar iner. Bu da Kovid'in ilk vurduğu zamanla benzerlik gösteriyor.
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